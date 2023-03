Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein weiteres Mal wurde im Dorf öffentlich Kritik an den Corona-Maßnahmen geäußert: Drei Plakate sind am Montag an zentraler Stelle in Rödersheim – am Marienplatz – platziert worden. Da das nicht angemeldet war, hat das Ordnungsamt die Plakate entfernen lassen.

Die Rödersheimer-Gronauer haben offensichtlich was zu sagen. „Ja, hier ist öfter was los“, sagt Ortsbürgermeister Thomas Angel (FWG), der von Bürgern