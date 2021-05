Die Läden sind seit Wochen dicht. Gewerbetreibende in Schifferstadt versuchen, auf anderem Wege ihre Kundschaft zu bedienen. Essen zum Mitnehmen, Kleidung zum Abholen. Doch all das ist finanziell nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt Schmagges-Vorsitzende Marion Schleicher-Frank. Um das Überleben zu sichern, müssen Geschäfte wieder öffnen dürfen.

„Die Herzen sind zweigeteilt“, sagt Marion Schleicher-Frank. Einerseits wollen die Gewerbetreibenden ihre Geschäfte öffnen, andererseits die Kunden schützen. So wie es derzeit ist, betont die Vorsitzende der Schifferstadt-Marketing-Gemeinschaft Schmagges, könne es auf jeden Fall nicht weitergehen. Bei den rund 70 Mitgliedern, zumeist kleine Firmen und Familienbetriebe, gehe es schließlich um Existenzen.

Sie hofft inständig, dass alle Schifferstadter Betriebe die Pandemie überleben. Schaffen müssen sie das wohl teils aus eigenen Kräften. „Die Kleinen profitieren oft nicht von der Staatshilfe.“ Mit ein Grund, warum sie enttäuscht von der Bundesregierung ist. „Die Gewerbetreibenden müssen sich immer biegen und liefern. Da bekommt man schon eine Erwartungshaltung.“ Nur leider umsonst. Übergeordnete Konzepte, damit die Läden wieder öffnen können, gebe es einfach nicht. „Man muss doch Dinge möglich machen“, sagt die Schmagges-Vorsitzende. „Wenn es sein muss, mit Schnelltests.“

Ein motivierender Lichtblick

Bis Lösungen gefunden worden sind, halten sich einige der Gastronomen und Einzelhändler mit Liefer- und Abholservices oder neueingerichteten Onlineshops über Wasser. „Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Schleicher-Frank. „Eine moralische Stütze.“ Gewinnbringend sei ein während der Pandemie eingerichteter Ersatzlieferservice nicht. „Es ist schwierig, aber immerhin ein Lichtblick, der motiviert.“

Die Konzepte der Betriebe, so ihr Eindruck, werden zumeist gut angenommen. Vor allem die Ideen der Gastronomen. „Bei manchen sehe ich mittags Schlangen stehen.“ Aber nicht nur für die Mittagspause, auch für das schicke Dinner gebe es in der Stadt Möglichkeiten. Möllers Minimalismus-de-Luxe-Menü etwa, das der Salische Hof seinen Kunden zum Mitnehmen anbietet. Das Zehn-Gänge-Menü muss dann nur noch zu Hause fertig zubereitet und serviert werden. „Aber solche Aktionen müssen aktiv begleitet und beworben werden“, verdeutlicht Schleicher-Frank die zusätzliche Arbeit.

Die Reserven halten nicht ewig

Die Restaurants sind aber nicht die einzigen in der Stadt, die sich etwas überlegt haben. Während der Onlinehandel aufgrund der geschlossenen Bekleidungsgeschäfte boomt, hat das Modehaus Rittinger sich ein eigenes Konzept überlegt: Via WhatsApp werden Kunden über Angebote oder Outfitideen informiert, können auch mit den Mitarbeitern kommunizieren. Zudem können auf der Homepage des Modehauses Termine für eine Online- oder Telefonberatung vereinbart werden. Für 15 oder gar 45 Minuten. Und das Auswahlpaket an passender Kleidung kann über das sogenannte Click & Collect einfach abgeholt oder sogar nach Hause geliefert werden.

Marion Schleicher-Frank berichtet stolz von diesem Paradebeispiel für einen gelungenen Umgang mit der aktuellen Situation. „Die Unternehmen sind kreativ und tun etwas“, sagt sie. Aber eine Dauerlösung sei das nicht. „Wir müssen Druck machen. Nur dann bemüht sich der Staat und verhandelt nach.“ Denn allzu lange wird kein Gewerbetreibender eine Pandemie aushalten. „Irgendwann sind alle Reserven aufgebraucht.“

Gutscheine bewerben

Sie appelliert deshalb auch an die Bürger, die lokalen Geschäfte weiterhin zu unterstützen. Bislang sei der Zusammenhalt in der Stadt gut – und auch die Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing. „Es wurde beispielsweise eine Lieferservicedatenbank eingerichtet.“ Dort können Bürger auf einen Blick erfahren, welcher Gastronom Speisen anbietet und wie er erreichbar ist. Auch die Arbeit der Marketing-Gemeinschaft selbst laufe gut. „Aber wir müssen uns digitaler aufstellen“, sagt Schleicher-Frank.

„Demnächst haben wir die erste Zoom-Sitzung des Vorstands.“ Wichtig sei, den Kopf nicht hängen zu lassen, Dinge weiterhin anzustoßen und so gut wie möglich umzusetzen. Die Nikolausstiefelaktion etwa oder die Stempelaktion. Und auch die Einkaufsgutscheine sind laut der Vorsitzenden gut nachgefragt. „Wir bekommen da Unterstützung aus der Stadt und den Vereinen. Wir wollen die Gutscheine auch noch gezielt bewerben. Sie sind gut für die Geschäftswelt und die Stadt.“ Im Hintergrund laufen Anfragen für Zuschüsse über das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt. „Ich hoffe, dass sie positiv entschieden werden. Denn wir müssen etwas tun, damit sich auch in Zukunft etwas tut.“

