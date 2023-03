Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Corona-Krise ist alles in Bewegung. Sie fordert ein ständiges Umdenken, Umplanen und Umorganisieren. Die Vorgaben auf Bundesebene werden in Landesverordnungen gepackt, die Städte und Kreise umsetzen müssen. Im Rhein-Pfalz-Kreis arbeitet man unter Hochdruck an den Schulöffnungen, aber auch an Notfallplänen für Altenheime. Das Gesundheitsamt wird aufgestockt. Wann es wieder zum Friseur geht? Das bleibt weiter unklar.

Die Details der Landesverordnung kommen in Häppchen bei der Kreisverwaltung an. Oder sind noch schwammig formuliert. So heißt es etwa, Friseure können sich darauf vorbereiten,