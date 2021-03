Vor rund einem Jahr mussten etliche geplante Dreck-Weg-Tage ausfallen, weil die Corona-Pandemie Deutschland gerade mit voller Wucht getroffen hatte. In diesem Jahr ist das Virus zwar immer noch da, doch die Verantwortlichen haben vielerorts Corona-konforme Möglichkeiten zum gemeinsamen Aufräumen und Saubermachen gefunden.

In Römerberg soll am Samstag, 20. März, ein Dreck-Weg-Tag stattfinden – und zwar in allen drei Ortsteilen. „Bisher lag der Schwerpunkt auf Berghausen“, sagte Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats. Die Materialausgabe ist zeitversetzt am Sportheim des FV in Berghausen, an der Grillhütte in Heiligenstein und am Parkplatz am Schützenhaus in Mechtersheim. Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten sind gemäß der geltenden Kontaktbeschränkungen pro Gruppe bei der Wald- und Flursäuberungsaktion erlaubt. Wer unterwegs größeren Unrat finde, könne per Handy den Bauhof informieren. Bis Mitte der Woche hatten sich 16 Helfer angemeldet. Ein gemeinsames Essen könne es leider nicht geben, bedauerte Hoffmann. Dafür bekämen die Teilnehmer ein „Römerberger Lunchpaket“ mit regionalen Produkten ausgehändigt. Ein Anmeldung ist erforderlich: bis Mittwoch, 17. März, bei Monika Larscheid: Telefon 06232 656161 oder per E-Mail an monika.larscheid@vgrd.de.

Auch in Dudenhofen ist ein Dreck-Weg-Tag geplant: am Samstag, 27. März, ab 9 Uhr. Treffpunkt und Einsatzgebiet werden bei der Anmeldung oder kurz vor der Aktion mitgeteilt. Anmeldung erforderlich bei Sabine Settelmeyer, Telefon 06232 656151 oder sabine.settelmeyer@vgrd.de.

In Harthausen soll der Dreck-Weg-Tag ebenfalls am Samstag, 27. März, stattfinden. Die Teilnehmer werden auf verschiedene Einsatzgebiete aufgeteilt. Auch hier ist eine Anmeldung zwingend erforderlich: bei Melanie Hoffmann, Telefon 06232 656158 oder per E-Mail an melanie.hoffmann@vgrd.de.