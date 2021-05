Organisatorisches Chaos beklagen zwei Kreisbürger im Zusammenhang mit ihren Impfterminen im Impfzentrum Schifferstadt. Beide mussten aus unterschiedlichen Gründen ihren Impftermin nicht mehr wahrnehmen. Der eine brauchte als Genesener keine zweite Impfung, der andere wurde anderswo geimpft und wollte an seiner Stelle seine Tochter impfen lassen – was abgelehnt wurde. Die Verantwortlichen erklären, warum.

Bernward L. aus Neuhofen hatte Krankheitssymptome, machte einen PCR-Test. Der fiel positiv aus und Herr L. ging in Quarantäne. Dass er eine Corona- Infektion hatte, habe er bei der Anmeldung über die zentrale Vergabe der Impftermine angegeben. Er bekam zwei Impftermine. Zum ersten Termin kam er und berichtete der Impfärztin von seiner überstandenen Infektion. Sie habe ihn gefragt, wie lange das zurückliege und da der zeitliche Abstand nach ihrer Einschätzung groß genug war, bekam Herr L. seine erste Impfung. Eine Information darüber, dass eine zweite Impfung nicht nötig sei, habe er nicht bekommen, sagt Herr L., das habe er zufällig von Verwandten in anderen Bundesländern erfahren. Dort werde diese wichtige Information öffentlich bekannt gemacht. Um sicher zu gehen, dass das stimmt, habe er das Corona-Infotelefon angerufen. Dort habe man ihm keine Auskunft geben können. Eine Anfrage per E-Mail blieb bis jetzt ohne Antwort.

Die Pressestelle der Kreisverwaltung erklärt, dass sowohl bei der Registrierung als auch der Impfung selbst nach einer Erkrankung gefragt werde. Die Impfärzte richteten sich nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission () des Robert-Koch-Instituts. Demnach sei eine einzige Impfung sechs Monate nach der Infektion sinnvoll. Bis dahin seien Genesene durch ihre eigenen Antikörper geschützt. Dann reiche eine Impfung aus.

Bescheinigung für Genesene muss noch beantragt werden

Diese Informationen seien ihm nicht übermittelt worden, kritisiert Herr L. Wenn das bei allen Genesenen so sei, würden womöglich viele Tausend Impftermine unnötig frei gehalten, anstelle tatsächlich Bedürftige zu impfen. Unklar war Herrn L. auch, wie er seine überstandene Corona-Infektion belegen könne. Laut Kreisverwaltung gelte als Nachweis ein positiver PCR-Test, der mindestens 28 Tage alt ist, aber nicht älter als sechs Monate. Der Nachweis könne auch von einem niedergelassenen Arzt kommen oder dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung. Das Amt stelle auf Anforderung der Genesenen eine solche Bescheinigungen aus, dies sei über die Website www.rhein-pfalz-kreis.de möglich. Künftig eine Bescheinigung automatisch nach der Genesung auszustellen, sei „beabsichtigt“, teilt die Pressestelle mit. Für Geimpfte gelte als Nachweis das Beiblatt zum Impfpass, das nach der Impfung ausgehändigt werde. Als vollständig geimpft gelte man 14 Tage nach der Erstimpfung mit Johnson & Johnson, bei den anderen Impfstoffen 14 Tage nach der Zweitimpfung.

Bitte stornieren

Michael R. aus Mutterstadt gehört zur Prioritätsgruppe drei und hatte einen Termin im Impfzentrum Schifferstadt. Er wurde jedoch kurzfristig über seinen Arbeitgeber geimpft. Seinen Termin sagte er trotzdem nicht ab, sondern wollte ihn auf seine Tochter übertragen, die auch zur Prioritätsgruppe drei gehöre und seit drei Wochen registriert sei. Doch die Impfung der Tochter wurde am Tag des Termins im Impfzentrum abgelehnt. Besonders geärgert hat sich Herr R., als man ihm im Impfzentrum erklärt habe, dass die reservierte Dosis vernichtet werde, falls man sie nicht an Nachrücker vergeben könne. „Das mag sein, dass das hier von jemandem gesagt wurde, aber in der Regel können wir am Abend Leute von der Warteliste nachbuchen. Bislang musste noch kein Impfstoff vernichtet werden“, sagt Kreis-Impfkoordinator Tilo Meinke.

Zum Fall von Herrn R. erklärt Meinke, dass nicht benötigte Termine unbedingt storniert werden sollten. Und zwar bei der Hotline des Landes beziehungsweise auf der Seite www.corona.rlp.de/de/impfen, auf der es einen eigenen Menü-Unterpunkt dafür gebe. „Bitte nicht bei uns beim Impfzentrum absagen, weil wir den Datensatz nicht löschen können“, sagt Meinke. „Wir vor Ort haben keinen Zugriff darauf.“

Spontan impfen geht nicht

Wer nicht storniert und einfach eine Ersatzperson mitbringt, verursacht Buchungschaos im System des Landes. Denn dort würde zunächst sowohl die Person, die schon geimpft ist, in diesem Fall also der Vater, als auch die Ersatzperson, sprich: die Tochter, stehen bleiben. „Das würde vier Impfdosen blockieren, bis die ID-Nummern von den Mitarbeitern der Landeshotline gelöscht werden“, erklärt Meinke. „Das ist kompliziert, das ist technisch, aber eben auch der Grund, warum wir hier nicht einfach spontan jemanden impfen können. Bis eben auf diejenigen, die auf der Warteliste für uns als Nachrücker vom Land freigegeben sind.“

Wer Meinke zufolge sofort seinen Termin storniert, sobald er weiß, dass er anderswo geimpft wird, gibt seinen Listenplatz frei und andere, die warten, könnten nachrücken. „Wer so handelt, handelt optimal“, sagt der Impfkoordinator. Das vom Land aufgebaute und zugegebenermaßen für Laien nicht immer leicht zu verstehende System zu umgehen, bestrafe wartende Bürger, die sich an die Organisierung halten.