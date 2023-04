Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sorgen in der Corona-Pandemie sind vielfältig. Aber gerade Angehörige von Senioren in Altenheimen dürften angesichts steigender Fallzahlen besonders beunruhigt sein. Konkreter Fall in Iggelheim: Hier wundern sich Kinder, dass Ärzte das Seniorenzentrum nicht mehr betreten, nachdem dort positive Fälle nachgewiesen sind. Diese Tatsache stimmt nur zum Teil. Die Geschäftsleitung beteuert, dass die Bewohner gut versorgt sind.

„Die Leute sind verzweifelt, keiner darf das Haus betreten. Sogar Ärzte weigern sich zu kommen. Denen muss geholfen werden.“ Angst, Wut und Unverständnis schwingen