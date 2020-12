Das Impfzentrum in der neuen Kreissporthalle in Schifferstadt ist aufgebaut und es kann losgehen, sobald das Prozedere vom Land aus gänzlich geklärt ist. Geplant ist, dass die Terminvergabe über eine landesweite Hotline koordiniert wird. Mit den ersten Impfdosen sollen zunächst aber über mobile Impfteams die Seniorenheime versorgt werden – möglichst die Einrichtungen, die bisher weitestgehend vom Coronavirus verschont wurden. Doch da liegt das Problem.

In immer mehr Altenheimen im Zuständigkeitsbereich des Kreisgesundheitsamts breitet sich das Virus aus. Ein Hotspot in diesem Sinne ist aktuell das Maximilan-Stift in Maxdorf mit 50 infizierten Bewohnern. Aber auch Einrichtungen in Mutterstadt und Böhl-Iggelheim hat es – wie bereits berichtet – schon hart getroffen. Selbst Kontrollen seitens der Behörden, bei denen auch die Abläufe in den Heimen geprüft werden sowie sämtliche Sicherheitsvorkehrungen, haben das nicht verhindern können, heißt es am Dienstag bei einer Telefonkonferenz mit Verantwortlichen der Kreisverwaltung. Verstöße gegen die Vorschriften habe man nicht feststellen können, das Virus breite sich trotzdem aus. Die immer noch hohen Fallzahlen im Kreis – der Inzidenzwert liegt aktuell bei 304 – sind fast ausnahmslos auf die Ausbrüche in Senioreneinrichtungen zurückzuführen. Aber auch außerhalb sei die Situation bedenklich, „weil selbst sehr vorsichtige Menschen auf einmal mit dem Virus infiziert sind“, sagt die Erste Kreisbeigeordnete Bianca Staßen (SPD). Das Infektionsgeschehen sei diffus und deshalb appelliere sie an alle Bürger, auch an Weihnachten nur die notwendigsten Besuche zu machen. „Es wäre doch tragisch, wenn man unbewusst andere infiziert, gerade ältere Mitmenschen ansteckt“, sagt sie. Ein schwerer Krankheitsverlauf könne für Oma und Opa das letzte Weihnachtsfest bedeuten.

Ab 4. Januar soll das Impfzentrum in Betrieb gehen

Der erste Impfstoff ist zugelassen, das Impfzentrum in Schifferstadt eingerichtet. Der erste Testlauf ist erfolgreich absolviert. Das macht Hoffnung, der Pandemie bald erfolgreich begegnen zu können. Nachdem mit den ersten zur Verfügung stehenden Impfdosen zunächst Senioren in Heimen geimpft werden sollen, könnte das Impfzentrum Schifferstadt Anfang Januar in Betrieb gehen. Impfzentrumskoordinator Tilo Meinke rechnet derzeit damit, dass es bereits ab dem 4. Januar Bewegung auf der Impfstraße in der neuen Kreissporthalle im Neustückweg geben könnte. Wer zu den ersten gehört, die sich dort das Serum spritzen lassen, wird vom Land bestimmt. „Das richtet eine Hotline ein und legt die Priorisierung fest“, erklärt Hans Schwitzgebel, Geschäftsführender Beamter der Kreisverwaltung. Über die zentrale Terminvergabestelle werde auch gleich der Termin für die Folgeimpfung nach drei Wochen vergeben, denn jeder muss zweimal ran. Bei der Anmeldung werden den Planungen des Landes zufolge schon die zentralen Fragen geklärt, so zum Beispiel, ob man zu einer Risikogruppe gehört. Am Impftag müssen dann entsprechende Belege wie ärztliche Atteste vorgelegt werden. Nach der Terminvereinbarung gibt es eine schriftliche Bestätigung – die ist dann quasi die Eintrittskarte zum Impfzentrum. Glücklich ist die Verwaltung, genug Ärzte gefunden zu haben, die in Schifferstadt mitarbeiten. „Wir suchen aber noch medizinisches Fachpersonal, das impfen kann“, sagt Schwitzgebel. Wer aushelfen kann, möge sich bei der Kreisverwaltung melden.