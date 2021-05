Für Friseurmeisterin Meike Neurohr ist der Lockdown mehr als eine harte Geduldsprobe. Seit gut acht Wochen ist ihr Salon „Haarmonie“ in Iggelheim geschlossen. Die Einnahmen sind gleich null, die Kosten bleiben. Umso mehr ärgert es die 40-Jährige, dass ihre Branche bei staatlichen Hilfen bislang durchs Raster fällt. Jetzt gibt es immerhin einen Öffnungstermin.

Im Salon ist alles vorbereitet: Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsmittelspender, eine Stellwand trennt die Waschbecken voneinander und zwischen den Bedienplätzen ist ausreichend Abstand. Das Einzige, was hier seit Mitte Dezember fehlt, sind Kunden. Und damit auch jegliche Einnahmen, denn die Haare einfach beim Kunden zu Hause zu schneiden, ist verboten.

Meike Neurohr ist es wichtig klarzustellen, dass sie die Corona-Maßnahmen nicht anzweifelt. „Ich bin Friseurin, keine Virologin“, betont die Iggelheimerin. Sie vertraue auf die Ratschläge der Wissenschaftler und warte darauf, dass die Infektionszahlen sinken. „Mir liegt viel an der Gesundheit meiner Mitarbeiter, Kunden und Familie“, sagt Neurohr.

Für Überbrückungshilfe gibt es noch kein Antragsformular

Doch würden die Friseure in dieser schwierigen Situation vom Staat im Stich gelassen. Bei den bisherigen Hilfen sei die Branche nicht berücksichtigt worden, beklagt die Salonbesitzerin. Erst bei der Überbrückungshilfe III sind auch die Friseure mit aufgeführt. „Den Antrag dafür gab es aber bis dato noch gar nicht“, erläutert Neurohr. Sie erlebe häufig erstaunte Reaktionen, wenn sie den Leuten erkläre, dass sie keineswegs wie andere Selbstständige bis zu 75 Prozent ihres Vorjahresumsatzes vom Staat erhalten könne. Zusammen mit dem ersten Lockdown im Frühjahr, durch den das lukrative Ostergeschäft wegfiel, muss sie nun schon mehr als ein Quartal ohne Einnahmen verkraften.

„Ich bekomme Kurzarbeitergeld für meine zwei festangestellten Mitarbeiterinnen“, sagt die 40-Jährige, schränkt dann jedoch ein: „Das kommt aber erst Wochen später an.“ So müsse sie die Zahlungen vorstrecken. Ebenso werde der Lohn für ihre 450-Euro-Kraft weiter fällig, für die sie kein Kurzarbeitergeld beantragen könne. „Meine privaten Rücklagen für die Altersvorsorge habe ich aufs Geschäftskonto überwiesen, um meine laufenden Kosten zu zahlen“, sagt Meike Neurohr. „Aber die sind irgendwann aufgebraucht.“

Einige alleinstehende Kollegen haben bald nichts mehr zu esseb

Durch das Einkommen ihres Mannes gehe es ihrer Familie noch vergleichsweise gut, so die zweifache Mutter. „Ich habe Kontakt zu Kollegen, denen das Wasser bis zum Hals steht“, berichtet Neurohr. Sie kenne alleinstehende Friseure, die bald nichts mehr zu essen hätten. Über soziale Netzwerke erfährt die 40-Jährige von vielen Schicksalen ihrer Berufskollegen und ist alarmiert: „Die haben echt Existenzangst.“

Und weitere Probleme kommen der Friseurin zufolge hinzu. „Vielen Salons laufen die Mitarbeiter weg“, sagt sie. „Wie soll man auch von 60 Prozent des ohnehin niedrigen Friseurlohns leben?“ Stattdessen suchten sich viele einen anderen Job und würden den auch so schnell nicht wieder aufgeben. „Man weiß ja nicht, ob in sechs Monaten nicht wieder alles schließt.“ Auch Nachwuchs auszubilden, traue sich derzeit kaum jemand. „Da fragt man sich, wie die Zukunft unseres Handwerks aussieht“, meint Neurohr.

„Die Schwarzarbeit boomt“

Auch eine weitere Folge der Schließung bereitet der Salonbetreiberin Sorgen: „Die Schwarzarbeit boomt.“ Im Supermarkt sei nahezu jeder Dritte frisch frisiert, hat sie beobachtet. Auch sie selbst werde sehr oft gefragt, ob sie nicht eine Ausnahme machen und zu einem Hausbesuch kommen könne, erzählt die 40-Jährige. „Teilweise fragen die Kunden wirklich ganz charmant, sie verstehen es aber auch, dass ich nein sage.“ Eine Kundin habe jedoch recht vorwurfsvoll entgegnet: „Wissen Sie eigentlich, wie ich aussehe?“

Generell ist Meike Neurohr begeistert von der Unterstützung durch Kunden und Mitarbeiterinnen. „Es gibt viele nette und aufbauende Telefonate“, sagt sie. Es gebe auch Hilfsangebote. Eine Kundin etwa habe ihr das Geld für einen Termin im Januar überwiesen, der gar nicht stattfinden konnte. Und ihre Vermieterin habe ihr sogar eine Monatsmiete erlassen, um sie finanziell etwas zu entlasten.

Pandemiegerechte Ausstattung

Die Friseurmeisterin kann es nun kaum erwarten, dass die Friseure am 1. März endlich wieder öffnen dürfen. Davon, dass von einem Friseurbesuch keine erhöhte Infektionsgefahr ausgeht, ist sie ohnehin fest überzeugt. „Wir haben ein umfangreiches Hygienekonzept“, versichert sie. Die 40-Jährige hat viel Geld in die dazu nötige Ausstattung investiert – für eine offizielle Hygienezertifizierung, für FFP2-Masken, Desinfektionsmittel, zusätzliche Handtücher und Umhänge sowie für die Trennwand. Die Menschen sollen sich bei ihr wohl und sicher fühlen. Willkommen sind sie in jedem Fall, daran lässt Meike Neurohr keinen Zweifel: „Ich freue mich riesig darauf, meine Kunden wiederzusehen und wieder mit meinen Mitarbeiterinnen zu schaffen.“