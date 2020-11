In der katholischen Kindertagesstätte St. Marien in Heiligenstein gibt es einen bestätigten Corona-Fall. Ein Kind sei positiv auf das Virus getestet worden. Wie es in einem Schreiben an die Eltern heißt, gelten sämtliche Kinder der Einrichtung als Kontaktpersonen der Kategorie I, weshalb die Kita bis einschließlich 10. November geschlossen werden muss. Die Kita-Leitung und der Träger wollen sich nun darum bemühen, dass ein mobiles Test-Team in die Einrichtung kommt, damit die Eltern ihre Kinder dort freiwillig auf Covid 19 testen lassen können. Bis die Test-Ergebnisse da sind, müssen die Kinder in Quarantäne. Von der Kita-Leitung und dem Träger war am Sonntagnachmittag niemand für eine Anfrage zu erreichen.