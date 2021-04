Schifferstadt. Für die Möglichkeit von Corona-Selbsttests von Kindern in den Kitas spricht sich Schifferstadts Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) aus. Sie hat sich deswegen in einem Schreiben an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gewandt.

Angesichts steigender Fallzahlen und einer „besorgniserregenden Entwicklung des Infektionsgeschehens“ in den Kindertagesstätten plädiert Ilona Volk dafür, das seit dem 7. April geltende Angebot zu wöchentlichen Selbsttests für das Kita-Personal auch auf die Kinder zu erweitern. Dies sei ja in Schulen bereits umgesetzt worden. Erfreulich sei, dass Beschäftigte in der Kinderbetreuung in die Impfkategorie 2 aufgenommen worden seien, doch stünden viele Impfungen noch aus. Trotzdem seien die Kitas im „Regelbetrieb“, von dem aber angesichts der Hygienepläne und Kontaktreduzierungen keine Rede sein könne. Die Bedingungen für die Betreuung der Kinder müssten verbessert werden, schreibt die Bürgermeisterin: „Neben einem schnelleren und reibungsloseren Ablauf bei den Corona-Schutzimpfungen gehört auch die Möglichkeit der Selbsttests für Kinder in den Kitas dazu.“