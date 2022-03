Für circa 265 Kinder fällt ab Freitag, 25. März, der Unterricht aus. Denn die Karl-Wendel-Schule in Lambsheim wird wegen eines Corona-Ausbruchs im Lehrerkollegium bis auf Weiteres geschlossen.

Zwölf Lehrkräfte seien erkrankt, heißt es in einer E-Mail von Schulleiter Peter Bisson, mit der die Eltern der Grundschüler am Donnerstagmorgen überrascht wurden. Die Schließung ist mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) abgestimmt. Auf RHEINPFALZ-Anfrage teilte eine Sprecherin der in Trier ansässigen Schulbehörde mit: Weil mehr als die Hälfte des Kollegiums ausfalle, seien Kompensationen durch Personal aus anderen Grundschulen nicht möglich.

„Auch Homeschooling ist derzeit nicht möglich“, so ADD-Sprecherin Eveline Dziendziol. Denn die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer seien nicht einfach nur positiv getestet und in Quarantäne, sondern wirklich erkrankt und könnten keinen Fernunterricht stemmen. Aus dem Umfeld der Schule ist zu hören, dass die gesamte Schulleitung und auch etliche pädagogische Fachkräfte für die Ganztagsbetreuung mit dem Coronavirus infiziert seien.

Dauer der Schließung noch unklar

Über die Dauer der Schulschließung kann die ADD noch nichts sagen. Dziendziol schätzt aber, dass der Unterricht die ganze nächste Woche ausfallen wird. Eine Notbetreuung werde eingerichtet, und damit habe die Schule in der Pandemie schon ausreichend Erfahrungen gesammelt. Sie geht davon aus, dass die Eltern weiterhin so vernünftig sind und ihr Kind nur dann für diese Betreuung anmelden, wenn sie wirklich keine andere Möglichkeit sehen. Nach Angaben der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim als Schulträger wirkt deren Personal, das die sogenannte Betreuende Grundschule realisiert, an dem Notfallprogramm mit.

Die Erziehungsberechtigten sollen auf direktem Weg über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden gehalten werden. Allgemeine Informationen rund um das Thema Corona und die Maßnahmen an Schulen gibt es auf der Internetseite www.add.rlp.de unter der Rubrik „Schule in Pandemiezeiten“. Wie die Lambsheimer Karl-Wendel-Schule bislang den Betrieb während der Pandemie gemeistert hat, lesen Sie hier.