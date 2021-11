Die Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim wird Schulkinder weiterhin zweimal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen. Das teilte der Bürgermeister der VG, Michael Reith (SPD), mit. Das Land übernimmt seit Montag nur noch einen Test pro Woche.

Reith sagte, er könne „in keiner Weise nachvollziehen“, dass bei steigenden Fallzahlen die Testungen in Schulen reduziert worden sind. Weil sich Kinder unter zwölf Jahren bisher nicht impfen lassen können, bestehe gerade in den Grundschulen ein Ansteckungsrisiko. Deshalb werde die VG zusätzlich zur amtlichen Testung am Montag weiter mittwochs ein zweites Testangebot in den Grundschulen machen. Die Kosten für die rund 180 Tests pro Woche belaufen sich laut Verbandsbürgermeister auf fünf Euro pro Stück.

Im Grunde liefe alles wie bisher, auch das Testteam sei dasselbe, sagte Reith. Allerdings mussten die Eltern noch mal ihr Einverständnis für den zweiten Test geben. Reith waren am Mittwochabend keine ablehnenden Rückmeldungen von Eltern bekannt. „Wir wollen Infektionen schnell erkennen, um die Infizierten frühzeitig in Quarantäne zu schicken.“