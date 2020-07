Der Rhein-Pfalz-Kreis baut seine Corona-Ambulanz in der Mutterstadter Rundsporthalle zurück. Nun ist auch klar, wann die provisorische Praxis schließt. Ab Montag, 3. August, sind wieder die Ärzte vor Ort für Corona-Verdachtsfälle zuständig.

Das Infektionsgeschehen ist überschaubar, daher hält der Rhein-Pfalz-Kreis eine zentrale Anlaufstelle für Menschen, die sich womöglich mit dem Coronavirus angesteckt haben, aktuell nicht mehr für notwendig. Vor gut einer Woche hat die Kreisverwaltung daher angekündigt, die zum April in Betrieb genommene Ambulanz in der Mutterstadter Rundsporthalle wieder zu schließen. Der letzte Öffnungstag ist Freitag, 31. Juli. Aktuell gibt es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts, zu dem neben dem Kreis auch die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer zählen, 798 Corona-Fälle, 760 davon gelten als genesen.

Örtliche Praxen zuständig

Die niedergelassenen Ärzte hätten in den vergangenen Wochen Strukturen aufgebaut, „um dem Pandemiegeschehen auch vor Ort begegnen zu können, indem beispielsweise Corona-Sprechstunden in Arztpraxen eingeführt wurden“, teilt die Kreisverwaltung nun mit. Ab Montag, 3. August, werden Corona-Verdachtsfälle wieder in den örtlichen Praxen betreut, die Ambulanz in der Sporthalle ist dann geschlossen. Das Gesundheitsamt werde die Entwicklungen rund um Corona aber weiterhin aufmerksam beobachten.

