Wenn ab jetzt alles zügig vonstatten geht, kann im Sommer der provisorische Kindergarten im evangelischen Gemeindehaus in Beindersheim aufgelöst werden.

Der Ortsgemeinderat hat am Dienstag beschlossen, dass Container gekauft werden, in denen die 40 Kinder und ihre Erzieher unterkommen können, bis die neue Kindertagesstätte am Bobenheimer Weg gebaut