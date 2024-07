In den Containern für Asylbewerber, die in der Nähe des Netto-Markts in Böhl aufgestellt wurden, seien die ersten Bewohner eingezogen. Das teilte Bürgermeister Peter Christ (CDU) dem Gemeinderat auf Fragen der SPD-Fraktion mit.

Von Bürgern hatte es im Vorfeld deutlichen Widerstand gegen die Installation der Container gegeben. Doch die Gemeinde hat die Pflicht, Geflüchtete aufzunehmen und brauchte Wohnraum. Die Container sind nun teils belegt. Früher hätten sie nicht bewohnt werden können, weil die Baugenehmigung der Kreisverwaltung ausgestanden habe, sagte Christ. Es sei davon auszugehen, dass in den kommenden Wochen weitere Bewohner einziehen werden.

In einer Sitzung des Gemeinderats im Dezember vergangenen Jahres hatte die Mehrheit der Ratsmitglieder zugestimmt, dass vier Containeranlagen aufgestellt werden. Es sei zugesagt worden, dass sich ein Sozialarbeiter, um die Bewohner kümmern wird, erinnerte Pia Möller-Raibsch (SPD). Stattdessen sei geplant, die Zusammenarbeit mit dem vom Caritasverband betriebenen Familienbüro zu erweitern, informierte Christ. Nach seinen Angaben ist ein Hausmeister für die vier Containeranlagen zuständig. Er kümmere sich unter anderem um die Belegung und überwache die Reinigung der Räume durch die Bewohner. Wie Christ sagte, sind die Wohncontainer von innen und außen abschließbar. Eine Nachrüstung der Außentüren mit Knauf und Panikfunktion werde geprüft.