Mit der Vernissage eines Schifferstadter Künstlers startet der Club Ebene Eins am Wochenende in seine neue Saison. Über das Jahr verteilt folgen weitere Konzerte, Ausstellungen und Theaterdarbietungen. Darunter sind auch bekannte Gesichter.

Den Anfang der Saison 2023 macht der Schifferstadter Künstler Martin Eckrich. Seine Ausstellung „Aus der Erde“, die am Samstag, 22. April, um 19 Uhr eröffnet wird, soll laut Ankündigung das Zusammenspiel der Elemente zeigen und den Raum in ein Gesamtkunstwerk verwandeln. „Er hat bis an die Decke unserer Scheune Bilder aufgehängt und Skulpturen aufgestellt“, sagt Gisela Atteln vom Club Ebene Eins. Die Vernissage wird von der Bratschistin Wiebke Reichardt musikalisch begleitet. Im Anschluss an die Vernissage und das Gespräch mit Karl Atteln, dem Vorsitzenden des Club Ebene Eins, wird Martin Eckrich selbst ein Konzert mit seinen Liedern geben. Die Ausstellung wird bis Freitag, 5. Mai, in der Scheune des Club Ebene Eins in der Burgstraße 23 zu sehen sein. Geöffnet ist sie sonntags von 11 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon 06235 98252.

Seit sechs Jahren ist der Club Ebene Eins Spielort der Villa-Musica-Landesstiftung, die junge Musiker fördert. Am Samstag, 6. Mai, kommen mit dem Leonkoro Quartett Stipendiaten aus Berlin nach Schifferstadt. Auf deren Programm stehen Werke aus verschiedenen Epochen der Komponisten Purcell, Britten und Beethoven.

Bereits im vergangenen Jahr geplant, aber wegen Corona abgesagt wurde der Carl-Loewe-Liederabendzur Feier der 20-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Schifferstadt und Löbejün. Nachgeholt wird die Veranstaltung, die der Club Ebene Eins und die Stadt Schifferstadt gemeinsam organisieren, am Samstag, 13. Mai, im Alten Rathaus. Das Ehepaar Wioletta Hebrowska und Mario Klein (Gesang) sowie Thorsten Schmid-Kapfenberg (Klavier) führen Stücke des Löbejüner Komponisten Carl Loewe und seiner Zeitgenossen auf.

Weiter geht es am Sonntag, 11. Juni, mit der Vernissage der Ausstellung „Wish I could fall in love with the man in the moon“ des Speyerer Fotokünstlers Joachim Pfaffmann. Die Ausstellung zeigt laut Gisela Atteln Bilder surreal verfremdeter Welten.

Eine alte Bekannte im Club Ebene Eins ist Miriam Ast, die schon 2019 mit der Gruppe Klezmers Techter in der Scheune zu Gast war. Am Samstag, 17. Juni kehrt die Sängerin mit dem Miriam Ast Trio zurück. Für ihr Programm „Tales and Tongues“ haben sie, Pianist Daniel Prandl und Cellist Veit Steinmann europäische Volkslieder zu Jazz-Versionen umgearbeitet.

Chansons, Musikkabarett und Mikrodramen gibt es beim Auftritt „Träum weiter ...!“ der Cellistin Katrin Geelvink am Samstag, 24. Juni. Begleitet wird sie auf der Campanula, einem Cello-ähnlichen Streichinstrument mit 16 zusätzlichen Resonanzseiten.

Die Improvisationstheatergruppe Wer, wenn nicht 4 kommt am Freitag, 7. Juli, in die Scheune. „Eine faszinierende Form des Theaterspielens“, findet Gisela Atteln. Bei dem Programm „Wir müssen reden“ soll auch das Publikum mitwirken können.

Die in Schifferstadt lebende Kunsthistorikerin Katrin Bury und Hubert Glomb eröffnen am Sonntag, 17. September, ihre Ausstellung „Unbequeme Behaglichkeit“, die Themen wie Klimakrise, Altwerden und schlechte Nachrichten aufgreift und zum Nachdenken anregen soll. Begleitet werden sie dabei vom Perkussionisten Klaus Boch.

Eine Führung durch die Speyerer Schum-Stätten gibt es am Samstag, 30. September, mit Cornelia Benz, die sowohl Finanzvorstand des Club Ebene Eins als auch qualifizierte Schum-Stätten-Führerin ist. Auf dem Programm für den Nachmittag stehen unter anderem die Synagoge, das Ritualbad und der Judenhof.

„Three dudes of peace and music“ lautet das Motto am Samstag, 14. Oktober. „Darauf freue ich mich sehr, ich gehöre ja selbst zur Woodstock-Generation“, sagt Gisela Atteln. Claus Kiesselbach (Vibraphon), Matthias Debus (Kontrabass) und Steffen Rosskopf (Gitarre) werden der Musik des legendären Festivals von 1969 einen Jazz-Anstrich geben.

Für Familien kündigt der Club Ebene Eins das Karlsruher Marotte-Theater mit dem Stück „Ronja Räubertochter“ an. Der Termin steht noch nicht fest – da am Vormittag Aufführungen für Schulklassen geplant sind, stimmt sich der Verein noch mit der Grundschule Nord ab.