Wer am Freitag in Dudenhofen unterwegs war, konnte an vielen Straßenkreuzungen und Wege-Abzweigungen Straßenposten stehen sehen. Der Grund dafür: der erste Wandermarathon der Clemens-Beck-Grundschule.

Eltern und Lehrkräfte der Grundschüler sicherten die 6,3 Kilometer lange Strecke des Wandermarathons, den ihre Kinder an diesem Vormittag zu bewältigen hatten. Der Wanderweg verlief von der Schule aus über den Dünenrundweg, am Waldfestplatz vorbei, über die Fischtreppen und die „Soda“-Brücke zur Schule zurück. Die Mädchen und Jungen schwärmten in kurzen Abständen in klassenstufenübergreifenden Gruppen von jeweils zwölf Kindern aus und passierten dabei 28 Kontrollpunkte. Nach Erhalt eines Stempels wurden die jungen Wanderer schließlich sicher weitergeleitet. „Neben der sportlichen Anforderung konnten die Kinder auf ihrem Weg selbstständiges und verantwortungsvolles Handeln unter Beweis stellen, indem sie sich in der Gruppe abstimmen und aufeinander Rücksicht nehmen mussten“, erklärt die Schule, die Idee hinter dem Wandermarathon.

Zurück in der Schule, überraschte der Schulelternbeirat, finanziert vom Förderverein, die Ankömmlinge mit heißen Geflügelwienern im Brötchen und einem Buffet aus Rohkost und Obst: 400 Brötchen, 350 Wiener, 50 Kilo Melone, fünf Honigmelonen, 20 Gurken, sechs Kilo bunte Paprika, drei Kilo Tomaten, vier Kilo Trauben und fünf Kilo Äpfel hätten die erschöpften, aber glücklichen Sechs- bis Zehnjährigen verspeist. Die kommissarische Schulleiterin Heike Jochim kann sich vorstellen, den Wandermarathon zur Tradition werden zu lassen.