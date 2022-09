Der Circus Lamundis lädt am Wochenende zur großen Aufführung ein. Eingebettet in märchenhafte Erzählungen zeigen Kinder und Jugendliche ihre artistischen Künste.

50 Artisten zwischen sechs und 19 Jahren nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise in die Märchenwelt. Unter dem Titel „Es war einmal ... Lamundis“ präsentieren sie ihr Können am Vertikaltuch, auf dem Trapez, dem Einrad oder dem Drahtseil, beim Kugellauf oder bei der Jonglage.

„Wir laden die Zuschauer ein auf eine Reise in unsere Märchenwelt“, verrät Noelle Funk, die die Kinder als eine von neun Trainern anleitet. Wöchentlich trainieren die Nachwuchsartisten, um ihr Zirkushandwerk zu perfektionieren. Seit sechs Monaten geht es dabei vornehmlich um die Nummern, die am kommenden Wochenende aufgeführt werden sollen.

Normalerweise plant der Circus alle zwei Jahre eine solche große Aufführung mit allen vier Artistengruppen. Nach 2018 musste der geplante Termin 2020 aber coronabedingt verschoben werden. „Wir freuen uns, dass wir nach der langen Corona-Zeit wieder auf der Bühne stehen können“, bekräftigt Funk.

Premiere ist am Samstag, 1. Oktober, 18 Uhr, in der Sporthalle der Karl-Wendel-Schule (KWS) in Lambsheim. Am Sonntag, 2. Oktober, wird es um 11 Uhr noch eine Familienvorstellung geben. Am Freitag, 15 bis 18 Uhr, gibt’s noch Karten im Vorverkauf direkt in der KWS-Halle. Für Zuschauer zwischen drei und zwölf Jahren kostet der Eintritt fünf, für alle älteren acht Euro. Es werden laut Funk aber auch noch Restkarten an der Abendkasse erhältlich sein.