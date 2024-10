Spannung, Stolz und Scheinwerferlicht: Am Wochenende hat der Lambsheimer Circus Lamundis ausgiebig sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. In drei Vorstellungen zeigten seine jungen Mitglieder, was sie mit Leidenschaft und Hingabe lange trainiert hatten.

Kein Platz war mehr frei in dem gemieteten Zirkuszelt auf dem ehemaligen Freibadgelände, als am Samstag- und Sonntagmittag die „Familienshow“ gezeigt wurde.