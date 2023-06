Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer holt denn nun den Tannenbaum ab? Das hat sich dieser Tage so mancher Kreisbürger gefragt, nachdem in verschiedenen Orten die Sammlungen ehrenamtlicher Helfer ausgefallen sind. Lösungsvorschläge, den ausgedienten Baum selbst wegzubringen, kamen nicht bei jedem gut an. Aber es funktioniert. Bislang zumindest.

Die Sammlungen sind in vielen Gemeinden bereits Tradition. Ob sie nun von der Feuerwehr, der Kirchengemeinde, der DLRG oder einem anderen Verein oder einer anderen Organisation abgehalten werden. Immer