Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 35 Jahren sammeln in Assenheim Jugendliche der protestantischen Kirchengemeinde alljährlich abgeschmückte Christbäume ein und sorgen gegen eine Spende für karitative Zwecke für die Entsorgung. In diesem Jahr erfolgt die Sammlung am Samstag, 9. Januar, ab 9 Uhr. Aber nicht in allen Dörfern, in denen sonst Ehrenamtler unterwegs sind, klappt heuer der Service.

Die Initiative für die Assenheimer Christbaumaktion ging 1985 vom damaligen Jungpresbyter Dankwart Schalter aus, der mit damals 18 Jahren ebenso wie seine Mitstreiter der ersten Stunde