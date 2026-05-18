Der moderne Chor Da Capo 1854 Schifferstadt gestaltet am Samstag, 30. Mai, ein Konzert unter dem Titel „Pictures of Life“. Beginn ist laut Ankündigung um 20 Uhr in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums in Schifferstadt. Die musikalische Leitung hat Fabian Strahl. Das Programm wird mit Bildern der Lebenshilfe Speyer–Schifferstadt verbunden. Das Besonderes daran: Die Musiktitel werden von Bild-Projektionen begleitet, deren Vorlagen aus den offenen Malgruppen und aus dem Atelier Molemol stammen.

Karten kosten für Erwachsene 15 Euro, ermäßigt 13 Euro. Der Vorverkauf erfolgt über Heike’s Hoflädel, den Friseursalon Royal sowie über die Mitglieder des Chors.