„Simply the best“ – einfach das Beste. So wirbt der Harthausener Chor „Mixed Generation“ für sein nächstes Konzert. Die Worte sind bewusst gewählt und nicht ohne Grund mehrdeutig. Selbstbewusst ordnen sich damit nicht nur die 50 Sänger- und Sängerinnen in der Chorwelt oben ein. Der Slogan fasst zusammen, was auf die Besucher am 21. und 22. April wartet.

Das Beste in jeder Hinsicht ist für den Auftritt gerade genug. Denn es gibt gleich mehrere Anlässe zum Feiern. Zunächst feiert die „Mixed Generation“ mit den beiden Auftritten ihr 25-jähriges Bestehen. Es ist außerdem – Corona geschuldet – das erste Konzert nach fünf Jahren erzwungener Bühnen-Abstinenz. Den bisher üblichen Zwei-Jahres-Rhythmus glanzvoller, stimmgewaltiger Konzerte hat die Pandemie gesprengt. Die „Mixed Generation“ ist in der Sängerszene schon lange dafür bekannt und gefeiert, dass sie nicht nur auf der Bühne steht und Lieder vorträgt. Die Aktiven leben ihre Songs. Ausgefeilte Choreographien machen die Performances zu einem Erlebnis.

Das liegt nicht zuletzt an der Dirigentin der Truppe: Viola S. Hoffmann, „die charismatische Vollblutmusikerin“, wie sie Chorreferent Roland Kuhn nennt, zeichnet für die bewegten Auftritte verantwortlich. Sie liefert nach 15 Jahren am Konzertwochenende ihr Abschiedsdirigat bei der Truppe ab. „Wir hatten so viele tolle musikalische Erlebnisse mit ihr. Die Zusammenarbeit war grandios, einfach optimal. Es hat gepasst. Der Abschied wird für alle Seiten ein hoch emotionales Ereignis“, blickt Kuhn im Gespräch mit der RHEINPFALZ auf das Finale voraus.

Neuer Dirigent kommt

Die Trennung komme jedoch nicht überraschend, betont der Chorsprecher. Hoffmann habe sie vor gut einem Jahr angekündigt. Er habe zwar ein halbes Jahr lang um die Verlängerung des Engagements gekämpft, dann aber die Entscheidung der 45-Jährigen akzeptiert, sagt Kuhn. Die Nachfolge sei schon geregelt. Timo Töngi – bereits Dirigent des „aCHORat“ Harthausen, des Chors „Take four“ Oppau sowie von „Abgefahren - der Bahnstadtchor“ Heidelberg, übernimmt zusätzlich die „Mixed Generation“.

Bleibt das Programm des Jubiläumskonzerts: Die Fans der „Mixed Generation“ haben die meisten der 20 Titel des Abends über eine vom Chor durchgeführte Umfrage selbst ausgewählt. Doch auch neue Songs sollen interpretiert werden. „Herausgekommen ist ein musikalischer Spaziergang entlang der besten Songs aus 25 Jahren Chorgeschichte“, verspricht der Chorreferent. Zu hören sein werde kein klassischer Chorgesang, sondern Rock- und Poptitel. Gefühlvolle Balladen sind ebenso im breitgefächerten Repertoire wie mitreißende Titel. Am häufigsten gewünscht in der Umfrage wurde „Hallelujah“ in der Version von Leonhard Cohen. Sänger und Sängerinnen stehen nach der Pause in der neuen Chorkleidung auf der Bühne. Nach schwarz-rot zum Auftakt ist dann der Farb-Mix grau-silber-beige angesagt. Auch individuelle Plakat- und Flyergestaltung von Grafik-Designerin Sabrina Klesse, Bühnenbild, Lichteffekte und erstmals LED-Walls bilden einen wichtigen Teil des ausgeklügelten Gesamtkunstwerks. Neun Musiker – Band und ein Streicherensemble – komplettieren effektvoll die Darbietung. „Die namhaften Musiker schaffen ein völlig neues Klangerlebnis“, schwärmt Kuhn.

Dass dieses Konzert wieder ein Erfolg und etwas ganz Besonderes wird, ist dem 63-jährigen Chorsänger aus Leidenschaft darüber hinaus ein ganz persönliches Anliegen. Schließlich gibt auch er mit den bevorstehenden Abenden seinen Job – die Organisation aller Aufgaben rund um ein Konzert – nach 25 Jahren auf. Mit Melanie Michalczak und Rita Lacher haben sich erstmals zwei Frauen als Chorreferentinnen beworben.

Termine

„Mixed Generation“, Freitag, 21. April, Samstag, 22. April, Heilsbruckhalle Harthausen, Beginn: 20 Uhr, Einlass: ab 19 Uhr