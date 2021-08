Das Kreisbad Aquabella in Mutterstadt ist am frühen Dienstagabend evakuiert worden. Rund 30 Menschen hielten sich dort auf. Es bestand der Verdacht, dass Chlorgas ausgetreten ist. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, ebenso der Gefahrstoffzug des Rhein-Pfalz-Kreises.

Menschen, die in Badehose und Badeanzug an der Straße stehen. Barfuß oder mit Latschen an den Füßen. Manche haben sich noch schnell ein Handtuch umgebunden. Und niemand weiß so recht, was überhaupt los ist. Zuerst werden die rund 30 Gäste, die am frühen Dienstagabend im Mutterstadter Kreisbad Aquabella sind, auf die Liegewiese des Freibads gebracht, wenig später führen Feuerwehr und Schwimmbadmitarbeiter sie ganz nach draußen. Wichtig: Trotz der Evakuierung befindet sich niemand in Gefahr – und niemand ist verletzt.

Währenddessen schlüpfen Einsatzkräfte vor dem Eingang in orangefarbene Schutzanzüge. Der Gefahrstoffzug des Rhein-Pfalz-Kreises bereitet sich auf seine Aufgabe vor, überall in der Waldstraße stehen Feuerwehrautos. Auch die Polizei ist vor Ort. Das Großaufgebot mit rund 50 Einsatzkräften ist gerechtfertigt, sagt Einsatzleiter Sascha Jülly, zugleich stellvertretender Leiter der Mutterstadter Wehr. Denn es besteht der Verdacht, dass im Schwimmbad Chlorgas ausgetreten ist. Ob dem tatsächlich so ist, sollen die Messungen der Spezialisten zeigen.

Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits am 2. Juli im Freibad am Ludwigshafener Willersinnweiher. Weil in einem Technikraum Chlorgas ausgetreten war, musste das Bad evakuiert werden. Ein Badmitarbeiter erlitt eine Atemwegsreizung, weil er das Gas eingeatmet hatte. 37 Badegäste, die sich zum Unfallzeitpunkt im Freibad aufhielten, blieben unverletzt. Einen Tag später konnte das Bad wieder geöffnet werden.

Nach der Entwarnung verspricht der Bademeister Freikarten

Das Aquabella wurde erst vor Kurzem nach der Corona-Pause wieder geöffnet. Um den Auflagen gerecht zu werden und die Besucherzahlen limitieren zu können, wurden Zeitfenster eingerichtet. Das letzte dieser Zeitfenster läuft von 17.30 bis 21.30 Uhr. Die abendlichen Badegäste warten inzwischen auf Bierzeltgarnituren. Ihre Kleidung ist noch immer im Schwimmbad, das die Männer in den Schutzanzügen mittlerweile verlassen haben.

Sie haben vor dem Eingang die Luft auf die Chemikalie überprüft und laut Einsatzleiter Jülly drei weitere Messungen dort vorgenommen, wo das Chlorgas aufbewahrt wird. Gegen 19.30 ist klar: Alle sind negativ ausgefallen, Entwarnung. „Damit ist es für uns sozusagen ein Fehlalarm“, sagt Jülly. Wie es dazu kam, ist unklar. Die rund 30 Badegäste können jedenfalls zurück ins Aquabella und zumindest ihre Kleidung holen. Ins Wasser werden sie aber nicht mehr gehen. Denn öffnen wird das Schwimmbad an diesem Abend nicht mehr. „Wir sind alle ein bisschen aufgeregt“, sagt der Bademeister. Dafür verspricht er ihnen Freikarten, um das Badevergnügen bald nachholen zu können.