Weil vermutet wird, dass Chlorgas ausgetreten ist, ist das Kreisbad Aquabella am frühen Dienstagabend evakuiert worden. 30 bis 35 Badegäste wurden zunächst auf die Liegewiese des Schwimmbads gebracht. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, der Gefahrstoffzug des Rhein-Pfalz-Kreises ist ebenfalls vor Ort.

Er nimmt laut Einsatzleiter Sascha Jülly, stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Mutterstadt, entsprechende Messungen vor. Sie sollen zeigen, ob tatsächlich Chlorgas ausgetreten ist. Das Aquabella wurde erst vor Kurzem nach der Corona-Pause wieder eröffnet. Um den Auflagen gerecht zu werden und die Besucherzahlen limitieren zu können, wurden Zeitfenster eingerichtet. Das letzte dieser Zeitfenster läuft von 17.30 bis 21.30 Uhr.

Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits am 2. Juli im Freibad am Ludwigshafener Willersinnweiher. Weil in einem Technikraum Chlorgas ausgetreten war, musste das Bad evakuiert werden. Ein Badmitarbeiter erlitt eine Atemwegsreizung, weil er das Gas eingeatmet hatte. 37 Badegäste, die sich zum Unfallzeitpunkt im Freibad aufhielten, blieben unverletzt. Einen Tag später konnte das Bad wieder geöffnet werden.