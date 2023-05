Ein Eigentor geschossen hat nach Angaben der Polizei ein Unternehmer, der für seinen „geschassten“ Lkw-Fahrer einen Sattelschlepper abholen wollte. Denn so geriet auch er ins Visier der Kräfte der Zentralen Verkehrsdienste Rheinpfalz (Polizeidirektion Neustadt). Die kontrollierten am Donnerstag einen Sattelschlepper an der Tank- und Rastanlage Dannstadt auf der A61 und stellten fest, dass der Führerschein des Fahrers ebenso gefälscht war wie dessen kroatischer Reisepass. Tatsächlich handelte es sich um einen Bosnier ohne Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis, der zudem seit einem halben Jahr keine gültige Fahrerlaubnis mehr hatte. 59 Fahrten „ohne“ konnten ihm nachgewiesen werden. Ihm drohen nun mehrere Strafverfahren. Sein von der Polizei informierter Chef erschien vor Ort, um den 40-Tonner weiterzufahren. Dabei stellte die Polizei fest, dass auch bei ihm die erforderliche Fahrerlaubnis seit August abgelaufen war. Seitdem hatte der Spediteur selbst mindestens 65 Fahrten ohne gültige Fahrerlaubnis unternommen. Auch gegen ihn werden jetzt mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.