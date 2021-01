Anfangs – nach den ersten Monaten der Pandemie, zahlreichen Verschiebungen und Auftritten im Autokino, auch in Speyer, plante Christian „Chako“ Habekost noch seine letzten Gastspiele des aktuellen Programms „De edle Wilde“ spielen zu können. Doch in der aktuellen Lage, hat er sich nun dazu entschlossen, die Hallen-Termine abzusagen. Statt von einer Verschiebung zur nächsten zu hecheln, macht er lieber einen Schnitt und plant für diesen Sommer ein neues Format mit „Corona-konformen“ Open-Air-Veranstaltungen und einem neuen „Best-of“-Programm.

Von Absage betroffen ist ein Auftritt in Römerberg in der Rhein-Pfalz-Halle vom 6. März und einer in der Hockenheimer Stadthalle am 19. März. Tickets können dort, wo sie gekauft wurden erstattet oder gegen Gutscheine getauscht werden. Weitere Termine unter http://www.chako.de/termine.

Bereits feststehende Termine: 24. April, Lambsheim, sowie die beiden Open-Air-Veranstaltungen am 15. Juli in Edesheim und am 30. Juli in Mannheim, bei denen ein neues Best-Of-Programm präsentiert wird. Die Reise vom „Edlen Wilden“ ist damit erst einmal beendet, aber „Chakos“ Performance-Tour geht weiter mit neuen Ideen und musikalischen Überraschungen.