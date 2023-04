Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Etwas für die Begrünung der Gemeinde tun und damit auch ein Zeichen in Zeiten des Klimawandels setzen, dafür hat die örtliche CDU aktuell an verschiedenen Stellen in der Gemeinde 18 neue Bäume gepflanzt.

Im Herbst 2019 hatte die CDU in Rödersheim-Gronau die Bürger zu Baumspenden aufgerufen. „Dies stieß auf eine hervorragende Resonanz, sodass 20 Bäume angeschafft werden