Ohne Günter Walburg ist Römerberger Ortspolitik kaum denkbar. Seit Jahrzehnten prägt der Christdemokrat, der am Dienstag 80 wird, das politische Geschehen mit. Ebenso groß war sein Einfluss als Lehrer in seiner Heimatgemeinde.

Im Gemeinderat ist Günter Walburg seit 1974 aktiv, davon lange Zeit als CDU-Fraktionsvorsitzender. 40 Jahre lang war er auch Kreistagsmitglied. Vielen Römerbergern dürfte Walburg allerdings vor allem deshalb ein Begriff sein, weil, er ihnen in der Schule das Rüstzeug fürs Leben mitgab: ab 1966 zunächst in der Grundschule Mechtersheim, vier Jahre später dann in Berghausen und von 1979 bis 2004 als Leiter der Grundschule in Heiligenstein. Aber auch aus dem Sport kennen ihn viele, war er doch langjähriger Vorsitzender des TuS Heiligenstein. Für sein vielfältiges Engagement wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet.