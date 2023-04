In Dudenhofen mangelt es an Hortplätzen. Daher hat die CDU-Fraktion im Ortsgemeinderat ihre Forderungen nach einer Erweiterung erneuert. Seit fünf Jahren werden Kinder in einer Containeranlage betreut.

Nach Angaben der stellvertretenden CDU-Fraktionssprecherin Laura Fauß werden jedes Jahr Kinder abgelehnt, die den Hort besuchen wollen, weil Plätze fehlen. Die Containeranlage, die ihr zufolge im Frühjahr 2018 auf den Schulhof gestellt wurde, sei als Übergangslösung gedacht gewesen.

Weil bereits im Jahr 2019 Planungen für einen Neubau vorgestellt wurden, wollte die CDU-Frau jetzt im Ortsgemeinderat wissen, wie der aktuelle Stand bei dem Vorhaben ist. Gunter Stemmann, stellvertretender Bauamtsleiter der Verbandsgemeindeverwaltung, erklärte, dass es für dieses Projekt zahlreiche Abstimmungen mit der Schulaufsichtsbehörde ADD und der Kreisverwaltung bedarf. Das Vorhaben umfasse die Hort- sowie die Mensa- und Grundschulerweiterung. Stemmann zufolge hat jetzt aber die Horterweiterung oberste Priorität.

Der Kreis und die ADD hätten grundsätzlich ihre Zustimmung erteilt, sagt Stemmann. Voraussetzungen seien, dass nach der Erweiterung noch eine ausreichende Spielfläche auf dem Schulhof sowie Platz für den eventuellen Erweiterungsbau der Schule vorhanden ist sowie der Mensabetrieb weiter funktioniere. Während der Bauarbeiten sollen die Kinder in der Festhalle essen. Der stellvertretende Bauamtsleiter rechnet damit, dass die Pläne noch vor der Sommerpause in den politischen Gremien der Ortsgemeinde Dudenhofen besprochen werden können.