Mit Patrick Poss an der Spitze tritt die CDU Schifferstadt zu den Stadtratswahlen am 9. Juni an. Das haben die Christdemokraten mitgeteilt und ihre Kandidatenliste bekanntgegeben.

Patrick Poss (35) ist Vorsitzender der CDU im Rhein-Pfalz-Kreis. In Schifferstadt ist er als Beigeordneter für die Bereiche Generationen und Soziales, Migration und Integration sowie Sport zuständig. Die CDU-Ortsvorsitzende Laura Ehm folgt Poss auf Platz zwei der Kandidatenliste. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Reiner Huber steht auf Platz drei. Die Ortsvorsitzende Ehm teilt mit, dass die Wahl der Kandidaten eine ausgewogene Liste mit einem Frauenanteil von 33 Prozent und vier Frauen unter den ersten zehn Listenplätzen ergab. Viele der Aufgestellten seien bereits im Stadtrat aktiv. Zu begrüßen sei das Engagement vieler junger CDU-Mitglieder. Im Wahlprogramm wird die CDU Schwerpunkte setzen bei der Digitalisierung der Verwaltung, Investitionen in Klimaschutz und Energieversorgung und Angebote für alle Generationen.

Die Liste

Patrick Poss, Laura Ehm, Reiner Huber, Selina Megias Rodriguez, Steffen Hinderberger, Hans Schwind, Eva Oberling, Stephan Link, Tobias Kupper, Regina Wahl, Karl-Heinz Nagel, Thomas Nonnenmacher, Vivien Link, Claus Litz, Peter Luh, Max Bäder, Jennifer Bub, Luca Grädler, Christian Schulz, Christian Ehm, Janine Nagel, Manuel Funk, Dominik Grandel, Theresa Schlosser, Michael Beuchert, Christian Oberling, Angela Hinderberger, Ernst Neff, Julia Wahl, Barbara Schmidt, Kurt Bertram, Maximilian Wahl, Mareike Lenz, Werner Maier, Roberto Cirillo, Kurt Heberger. Ersatzkandidatinnen: Renate Bartholomä, Alina Schlosser.