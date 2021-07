Der Beindersheimer CDU-Ortsverband hat einen Generationswechsel vollzogen. Neuer Vorsitzender ist der Markus Theobald (42), sein Stellvertreter ist Jens Richter (37). Beide wurden einstimmig bei der Jahreshauptversammlung am vergangenem Freitag gewählt.

Diese sei, so der scheidende Vorsitzende Manfred Doppler „auf vielfachen Wunsch kurzfristig einberufen worden“. Anwesend waren jedoch nur sieben von derzeit 32 Mitgliedern des Ortsverbands. Doppler, der „aus Altersgründen“ nicht mehr antrat und den Wechsel angestoßen hatte, berichtete der Versammlung über die jüngsten Probleme: Seine bisherige Stellvertreterin, Sabrina Becker-Voll, die von sich aus alle schriftlichen Dinge erledigte und Unterlagen aufbewahrte und das laut Doppler auch „sehr gut gemacht hat“, habe aus persönlichen Gründen ihr Amt niedergelegt. Becker-Voll unterlag bei der vergangenen Bürgermeisterwahl gegen Ken Stutzmann.

„Aber sie ist dann auch gleich aus der Partei ausgetreten“, sagte Doppler. Den gleichen Schritt habe die langjährige Schriftführerin Tanja Körner vollzogen. „Wir müssen uns neu aufstellen“, betonte er. Er selbst wurde zum Mitgliederbeauftragten gewählt, eine Art Kümmerer für alte und Werber für neue Mitglieder.

Sowohl Doppler als auch die im Juli 2020 gewählte Schatzmeisterin Angela Lutz, die einstimmig im Amt bestätigt wurde, konnten auf keinerlei Unterlagen zurückgreifen. Lutz: „Es ist ein desolater Bericht, den wir abgeben. Wir haben keine Kassenunterlagen, der Kontostand ist Basis für die neue Rechnung.“ Kreisvorsitzender Patrick Poss, der als Wahlleiter fungierte, tröstete: „Solche Phasen hat man in Vereinen. Es ist ganz wichtig, jetzt nach vorne zu schauen.“ Zur Kasse ergänzte er, dass es in den Ortsverbänden keine Kassen, sondern nur eine Kreiskasse geben sollte. Ebenfalls einstimmig gewählt wurden ein vierköpfiger Beirat, Kassenprüfer und Delegierte.

„Ich wurde gefragt, ob ich mitarbeiten möchte“ – das sei vor zwei Jahren der Einstieg in die CDU für den Maschinenbauingenieur Markus Theobald gewesen. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern seit vier Jahren in Beindersheim. Der technische Fachwirt Jens Richter ist verheiratet und ebenfalls Vater von zwei Kindern. Er lebt seit fünf Jahren in der Ortsgemeinde und bietet im Sportverein Kleinkinderturnen an.