Die CDU Harthausen schickt bei der Kommunalwahl am 9. Juni keinen Bewerber um das Amt des Ortsbürgermeisters ins Rennen. Das ist das Ergebnis einer erweiterten Vorstandssitzung der Partei am Donnerstagabend.

„Es hat sich nach wie vor noch niemand in der Lage gesehen, eine Kandidatur zu übernehmen“, sagte Parteichef Rainer Schaust am Freitag in einem Gespräch mit der RHEINPFALZ. Er verwies auf