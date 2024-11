Günter Gleixner aus Harthausen hat nach 14 Jahren das Amt des Vorsitzenden des CDU-Gemeindeverbands Römerberg-Dudenhofen abgegeben. Als seinen Nachfolger wählten die Christdemokraten bei einer Mitgliederversammlung Markus Bucher aus Dudenhofen.

Bucher sitzt im Verbandsgemeinderat. In dem Gremium arbeitet die CDU mit der FWG zusammen. Die Koalition, die sich auf gemeinsame Inhalten in ihren Wahlprogrammen beruft, habe bei der konstituierenden Sitzung des Verbandsgemeinderats bereits Geschlossenheit gezeigt, sagte Gleixner. Er zieht sich in der Partei in den Hintergrund zurück, wirkt noch als Beisitzer. Auf Verbandsgemeinde-Ebene wurde er zum Beigeordneten gewählt.

Gleixner zufolge hat der CDU-Gemeindeverband derzeit 237 Mitglieder. Er wurde 2013 gegründet, ihm gehörten einmal 302 Personen an. Der Rückgang sei altersbedingt begründet, erklärte Gleixner. Er habe jedoch die Hoffnung, dass die Anzahl der Mitglieder steigt, weil aktuell wieder mehr jüngere Bürger dem Verband beitreten.

Neuwahlen

Vorsitzender: Markus Bucher (Dudenhofen); Stellvertreter: Wilfried Röther ( Römerberg), Markus Unterländer (Harthausen), Elvira Löffler (Hanhofen); Schriftführer: Wolfgang Grill (Dudenhofen); Mitgliederbeauftragter: Marcus Mönig (Dudenhofen); Beisitzer: Andreas Maier (Hanhofen), Günter Gleixner (Harthausen), Manfred Hick, Jürgen Ofer, Jürgen Traxel (alle Dudenhofen), Achim Schneiß, Hubert Bohlender, Franz Zirker (alle Römerberg).