Die Premiere im Rhein-Pfalz-Kreis ist vollzogen. Der Anbieter hat sein erstes Carsharing-Auto im Landkreis abgestellt – am Bahnhof in Limburgerhof. Nun soll es genutzt werden. Um den eigenen Geldbeutel zu schonen, aber auch die Umwelt.

Ein Kleinwagen ist es geworden, der nun am Limburgerhofer Bahnhof steht und den nicht nur eine Person nutzen soll. Denn das ist das Konzept von Carsharing: Autos mit anderen teilen, statt selbst ein Vehikel sein eigen zu nennen, und ein solches „Teil-Auto“ nur nach Bedarf nutzen und auf einem dafür vorgesehenen Parkplatz holen und abstellen. Im April kündigte der regionale Anbieter Stadtmobil Rhein-Neckar an, bald ein Auto hier stationieren zu wollen. Der Limburgerhofer Gemeinderat hatte bereits im Februar sein Okay für den Standort gegeben. Nun haben sich Bürgermeister Andreas Poignée (CDU), Uwe Zürker von der Verwaltung und Unternehmensvertreter Dieter Netter getroffen, um Premierenkunden Michael Praetorius den Service zu erklären.

Mehr als 600 Autos umfasst die Stadtmobil-Rhein-Neckar-Flotte nach eigenen Angaben, mehr als 13.000 Menschen nutzen das Angebot des Auto-Teilens bereits. Insgesamt ist das Unternehmen in 28 Kommunen vertreten. Nun auch im Rhein-Pfalz-Kreis. „Wir sind optimistisch, dass Limburgerhof ein guter Standort werden kann“, sagt Stadtmobil-Vertreter Dieter Netter. Das Unternehmen hofft, dass weitere Kommunen folgen und aus dem einen Auto in Limburgerhof mehrere werden. svw