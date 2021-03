Warum in der Nacht zum Donnerstag ein Carport in der Mozartstraße in Böhl-Iggelheim in Brand geraten ist, ist derzeit noch unklar. Laut Polizei brach das Feuer gegen 0.40 Uhr aus, griff auf drei Fahrzeuge über und beschädigte diese. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Derzeit geht die Polizei von einer Schadenshöhe von zirka 50.000 Euro aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.