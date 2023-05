Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es scheint, als komme Bewegung in die Sache: Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung dem Vertrag über die Finanzierung der Caritas-Kita am Schifferstadter Schwanenweiher zugestimmt. Zumindest, wenn es Zuschüsse gibt. Denn noch fehlt der Bescheid – und eine weitere Sache muss geklärt werden.

Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) ist die Erleichterung anzumerken. „Das Leben im Quartier wird Realität“, sagt sie in der jüngsten Stadtratssitzung. Immer und