Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist am Montag gegen 23 Uhr von der Polizei kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Deshalb wurde ein Schnelltest durchgeführt, der Cannabis positiv anzeigte. Dem jungen Mann wurde daraufhin Blut für eine genauere Untersuchung abgenommen, deren Ergebnis zeigen wird, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff vorhanden ist. Dieser Wert ist für das Ordnungwidrigkeitenverfahren maßgeblich: Ab 3,5 Nanogramm pro Milliliter ist ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro fällig. Außerdem folgen ein Monat Fahrverbot und die Eintragung zweier Punkte ins Fahreignungsregister.