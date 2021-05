Nichts und niemand, nicht einmal eine Pandemie kann der Reiselust der Deutschen etwas anhaben. Urlaub im Ausland geht seit gut einem Jahr nicht mehr, also besinnt man sich aufs Campen in heimischen Gefilden. Die Branche boomt – und beschert dem Start-up-Unternehmen von Aaron Steinrock gute Umsätze. Begonnen hat alles mit einem Hippie-Traum.

Der Eingang ist nicht sonderlich spektakulär, die Begrüßung schon. Oskar kündigt sich freundlich bellend an, bevor Firmengründer und Geschäftsführer Aaron Steinrock einem öffnet. Oskar ist ein imposanter schwarzer Gordon Doodle und hier in der über 500 Quadratmeter großen Halle der heimliche Herr im Haus. Seit diesem Monat hat Steinrock den Firmensitz von VanWeekend von Neustadt ins Limburgerhofer Gewerbegebiet Friedensau verlegt. „Es wurde einfach alles größer“, sagt der 27-Jährige. Sein Start-up-Unternehmen, das er zunächst als Nebengewerbe gründete, ist aus den Kinderschuhen gewachsen. Vier festangestellte Mitarbeiter, ein Jahresumsatz von mittlerweile rund 500.000 Euro mit Ambitionen zum Expandieren waren die Gründe, sich auch flächenmäßig zu vergrößern und zu investieren. „Gut 50.000 Euro haben wir noch mal in Equipment gesteckt“, berichtet er, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Denn der Markt boomt: „Wir sind die absoluten Gewinner der Corona-Beschränkungen“, gibt er zu. Geschlossene Hotels, Beherbungsverbote auch in Ferienwohnungen, Quarantäne nach Auslandsreisen – all das führte zu einem Revival des Reisens im Camping-Stil. Die Sehnsucht, ganz unkompliziert mit einem Camping-Van oder Wohnmobil loszufahren, die wurde wohl mit jeder Woche im Lockdown größer.

Aaron Steinrock packte diese Sehnsucht schon vor einigen Jahren: Nach seiner Ausbildung zum Systemelektroniker und seinem BWL-Studium in Mannheim arbeitete der gebürtige Neustadter bei einem Technologie-Unternehmen im Bereich Messtechnik. Doch der Job sei immer stressiger geworden: teilweise über 16 Stunden am Tag und nur ein Tag am Wochenende wirklich Erholung. So gefangen im Arbeitsalltag wuchs das Bedürfnis nach Freiheit, das er an seinen Urlaubstagen auslebte. 2015 kaufte er sich seinen ersten Camper, einen alten T3 von Volkswagen – das Symbol der grenzenlosen Freiheit der Hippie-Bewegung. Doch Steinrock ist weit entfernt von einem vergeistigten Hippie im Dauer-Chill-Modus. An dem knallroten Camper schraubte und tüftelte er schon ordentlich rum, „auch wenn ich damals nicht sehr viel handwerkliche Erfahrung hatte“. Das Talent war aber offensichtlich vorhanden, denn er baute sich den VW-Bus nach seinen Wünschen so um, dass er damit bequem für ein paar Wochen durch Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und Österreich tourte.

Entgegen dem Mythos, der T3 sei nicht totzukriegen, versagte an seinem Kultwagen dann doch das Herzstück – nach einem Motorschaden war nichts mehr zu retten. Das Camper-Gefühl aber blieb, und so wurde ein Nissan das nächste Ausbauprojekt, an dem er wieder Erfahrungen sammelte. Der wurde verkauft und ein Fiat-Ducato zum Camper umgebaut. Erst schraubte er in einer Garage, dann in einer angemieteten Halle in Neustadt. Über die sozialen Plattformen wie Instagram und Facebook konnten Van-Fans aus aller Welt die Verwandlungen mitverfolgen. „Man tauscht sich in der Szene auch aus“, erzählt er von den ersten Kontakten und Beratungen. Dann kam ein Auftrag für einen Ausbau aus München, Aaron Steinrock meldete ein Nebengewerbe an.

Keine LKW-Ausbauten

Es lief gut. So gut, dass er seinen gut bezahlten Job als Vertriebler an den Nagel hing und den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Das war vor gut zwei Jahren. Die erste Festangestellte war Schreinerin Meike, zusammen schafften sie drei Camper-Ausbauten im Jahr. Heute – als bunt gemischtes Fünfer-Team mit Erfahrungen nach gut 20 Camper-Ausbauten und etlichen Fortbildungen – verwandeln sie bis zu vier Fahrzeuge im Monat. Hier in der neuen, größeren Halle wäre auch Platz für mehr Transporter. Steinrock möchte das Team gern vergrößern.

In einem kleinen Büro wird die Schreibtischarbeit erledigt, etwa das Planen der nächsten Projekte. Denn auch wenn das Reisen im Camper längst nicht mehr nur was für den Individualisten ist, der Ausbau des einzelnen Fahrzeugs ist es schon. Der Kunde kann sich von Anfang an, also vom Kauf des Wagens, bis zum kleinsten Detail in der Endausstattung, etwa die ideale Form des Waschbeckens, beraten lassen und mitentscheiden. Aber auch ein Teilausbau oder nur der Einbau einzelner Komponenten, wie zum Beispiel der Elektrik, seien möglich.

Unternehmen wie VanWeekend schießen derzeit aus dem Boden: „Ja, es gibt viel Nachfrage, wir müssen zum Teil auch Aufträge ablehnen“, sagt Steinrock. Er warnt aber auch davor, völlig unwissend selbst Hand anzulegen. „Im Bereich Elektrik, Gas- oder Wasserversorgung und vor allem in puncto Sicherheit kann man viel falsch machen – und das kann gefährlich werden.“ Vom Ausbrennen des Wagens bis zur tödlichen Gefahr bei Unfällen, etwa durch sich lösende Teile, sei vieles möglich. „Da kann ich nur raten, Profis ranzulassen, oder diese um Unterstützung zu bitten.“

Auch schon Aufträge abgelehnt

Beliebt bei seinen Kunden seien die mittelgroßen Modelle mit einer Länge von 3,60 Metern – ideal für zwei Personen, aber auch für vier Leute geeignet. Ebenso werden Camper für Familien umgebaut mit zusätzlichen Sitz- und Schlafplätzen. Bis zu den größten Transportern, die es gibt, wagen sich die Leute von VanWeekend ran. „Doch Lkw-Umbauten machen wir nicht“, schränkt der Geschäftsführer ein. Aber auch eigenwillige Anfrage wurden schon abgelehnt – meist aus Sicherheitsgründen. „Einer wollte unbedingt mit seinem Pferd im Transporter schlafen – unfalltechnisch der Supergau“, sagt der Jung-Geschäftsführer. Ansonsten sei fast alles möglich. Der individuelle Ausbau sei einer der Vorteile im Vergleich zum Wohnmobil – neben den Kosten. „Wohnmobile beginnen preislich meist bei 50.000 bis 60.000 Euro, ein Vollausbau eines Transporters ist schon ab 15.000 bis 20.000 Euro möglich“, erklärt er. Und mit einem Transporter falle man auf einem Waldparkplatz auch weniger auf als mit einem Caravan oder Wohnmobil, so seine persönliche Erfahrung.

Beobachtet man die Nachfrage, müssten die Waldparkplätze schon jetzt voll sein. Ist das ein Trend, der bald schnell abebbt, sobald die Flieger wieder in Massen starten? „Ich glaube, dass sich die Leute schon mehr Gedanken machen werden, wie sie in Zukunft reisen. Mit einem Camper habe ich den Urlaub vor der Haustür stehen – rein ins Auto und los.“ Und damit beschreibt Aaron Steinrock den „Spirit“, der seine Kunden immer wieder packt. „Alle genießen es, mit wenig im Urlaub auszukommen, und erfahren, dass der Verzicht auf Luxus so befreiend sein kann.“ Bleibt zu hoffen, dass dieser Trend nachhaltig wirkt …

