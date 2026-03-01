Aktuell kommt es in Schifferstadt vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen sich fälschlicherweise als Polizeibeamte ausgeben. Wie es in einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Ludwigshafen weiter heißt, verunsichern und manipulieren die Kriminellen ihre Opfer mit geschickter Gesprächsführung derart, dass sie teilweise sehr hohe Geldbeträge und Wertgegenstände an die Täter überweisen oder sogar persönlich übergeben. Die Betrüger behaupteten zum Beispiel, dass es im näheren Wohnumfeld des Angerufenen zu Einbruchsdiebstählen gekommen wäre und dass die Wahrscheinlichkeit groß sei, dass demnächst auch in das Haus oder in die Wohnung des Angerufenen eingebrochen werde. Damit das Geld und die Wertgegenstände sicher seien, sollten sie einem Boten übergeben werden, der sie zur Polizei oder zum Amtsgericht in Verwahrung bringt. Dabei nutzten die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Nummer einer Polizeidienststelle oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lasse. Bei Rückfragen zur aktuellen Warnung vor Kriminellen, die diese Betrugsmasche anwenden, können sich Bürgerinnen und Bürger unter Telefon 06235 495-4209 bei der Polizei Schifferstadt melden.