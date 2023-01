Gleich am ersten Mittwoch des neuen Jahres geht es weiter mit der Frauenkino-Reihe der Gleichstellungsbeauftragten in Schifferstadt. Am 4. Januar läuft der Film „Call Jane“ im Rex-Kino-Center.

Joy (Elizabeth Banks) ist eine traditionelle amerikanische Hausfrau in den 1960er-Jahren. Als sie zum zweiten Mal schwanger wird, teilt ihr der Arzt mit, dass diese Schwangerschaft eine ernsthafte Bedrohung für ihr eigenes Leben darstellt. In einer Zeit, in der Abtreibung illegal ist und als unmoralisch gilt, trifft sie auf das Jane Collective, Frauen, die sich unter Leitung von Virginia (Sigourney Weaver) zusammenschlossen, um Frauen in ähnlichen Situationen zu helfen. Joy schließt sich ihnen an.

Der Eintritt kostet neun Euro, inklusive einem Glas Sekt. Der Film beginnt um 20 Uhr im Rex-Kino-Center, Zeppelinstraße 6 in Schifferstadt, Einlass 19 Uhr. Reservierte Karten müssen bis 19.30 Uhr abgeholt sein. Frauenkino ist jeden ersten Mittwoch im Monat. Reservierungen im Kino unter 06235 9299840 (ab 17 Uhr).