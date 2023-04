Erst der Getränkehandel Benkert, dann der Ottermarkt, nun schließt ein beliebtes Café in der Speyerer Straße in Otterstadt: Amalie Zimt & Zucker. Aber es gibt für die Kunden einen Trost.

Das kleine Bistro macht Ende April zu. Zum Bedauern vieler Gäste, die das Frühstück, den selbst gebackenen Kuchen oder Köstlichkeiten wie Eis, Pesto, Brot und Gewürze schätzten. Der Hauptgrund: die Auswirkungen von Corona. „Erst die Lockdowns, dann die Abstandsregeln mit wenigen Tischen, nun die hohen Energiepreise und die Inflation“, sagt Inhaberin Ulrike Sturm im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Hinzu kam der Personalmangel. Viele frühere Mitarbeiter hätten sich wegen der Pandemie andere Jobs gesucht und seien nicht mehr zurückgekehrt.

Seit 2014 gibt es das gemütliche Lokal, das vor allem im Sommer wegen der Eisspezialitäten sehr gut besucht war. Insbesondere die schattigen Außensitzplätze waren in guten Zeiten ausgebucht. „Doch wenn das Wetter nicht mitspielte, ließ das Geschäft nach“, gibt die Inhaberin zu bedenken.

Von der Schließung nicht betroffen ist die seit 2008 bestehende Zentrale Amalie Genusskultur in Speyer, wo sich in der Korngasse auf zwei Etagen rund 35 Mitarbeiter um das Wohl der Gäste kümmern. Weiter in Betrieb sind auch die Eisautomaten in Otterstadt, Dudenhofen, Römerberg, Neuhofen, Ruchheim und Rülzheim. Und: Ulrike Sturm wird Otterstadt als Standort für die Eismanufaktur erhalten.

So gesehen bleibt der Rheingemeinde ein Stück der Amalie erhalten. Aber das gastronomische Kapitel wird „bis auf Weiteres“ beendet.