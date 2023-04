Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Harthausen werden die Bushaltestellen an der Kirche, am Autohaus Engel und in der Hanhofer Straße barrierefrei umgebaut. Die Planung für die Umgestaltung vergab der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Nicht verändert werden die Haltestellen Ost und alte Sparkasse im Malerwinkel.

Zur Begründung der Maßnahme zitierte Ortsbürgermeister Harald Löffler (CDU) aus einer Regelung des Rhein-Pfalz-Kreises: „Paragraf acht des Nahverkehrsgesetzes dritte Generation