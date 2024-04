Helmut Biermann staunte nicht schlecht, als er jüngst das neue Buswartehäuschen gegenüber der Kirche in der Speyerer Straße in Harthausen sah. „Drei von mir passen da nicht rein. Abstand halten ist nicht möglich“, sagte das SPD-Ratsmitglied angesichts seiner Körperfülle und der geringen Größe des Häuschens. Ortsbürgermeister Harald Löffler (CDU) hatte bereits mit Fragen zu dem Wartehäuschen gerechnet. Auch er wunderte sich über dessen Dimension. „Ich bin selbst ratlos, was uns da hingestellt wurde“, sagte er und beantwortete die Nachfrage von Biermann, wer das beschlossen habe, mit: „Das waren wir, der Rat“.