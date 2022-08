Einen brennenden Busch musste die Feuerwehr am Mittwochnachmittag in der Weinbietstraße löschen. Wie die Polizei mitteilt, geriet dieser bei Arbeiten an einem angrenzenden Garagendach um 15.22 Uhr in Brand. Ein 60-Jähriger hatte laut Polizeibericht mit einem Bunsenbrenner eine Bitumenbahn verschweißt, dabei sprang ein Funke auf das angrenzende Gebüsch über. Gegen den Mann wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei weist darauf hin, dass bei der aktuellen Hitzeperiode schon ein kleiner Funke die Natur in Brand setzen kann. Sie rät: Vermeiden Sie Funken oder Flammen erzeugende Arbeiten!