Nach einer Unfallflucht in Böhl-Iggelheim sucht die Polizei Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag in der Kirchenstraße.

Nach Angaben der Polizei streifte ein Gelenkbus ein verkehrsbedingt wartendes Auto. Statt anzuhalten und seine Personalien zu hinterlassen, setzte der Busfahrer seine Fahrt fort.

Am Auto entstand laut Polizei ein Schaden von rund 2000 Euro. Hinweise zum Unfall oder zum beteiligten Bus nimmt die Polizei Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.