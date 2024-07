Mit einem Eiscafé erweitern die Betreiber der Burgunder Stube in Limburgerhof ihr Angebot. Zur Eröffnung gab es Gratis-Bällchen für die Gäste und viel Lob für die Besitzer.

„Wir wollten uns das hier mal angucken“, sagt eine Kundin und lässt den Blick durch den hellen Raum schweifen. „Da habt ihr aber eine gute Idee gehabt“, lautet ihr Urteil. Dieser Meinung sind viele, die am Montag zur Eröffnung des Eiscafés der Burgunder Stube in Limburgerhof gekommen sind. Im ehemaligen Nebenraum des Restaurants gibt es ab sofort Eisspezialitäten und Kuchen. Und nicht nur das Stammpublikum ist gekommen, um sich die Gratiskugel am Premierentag schmecken zu lassen.

Das Eiscafé ergänzt das Angebot des alteingesessenen Lokals, das seit Februar 2022 von Guilio Fehir und Aylin Boyaliogullari geführt wird. Fehir war bereits bei den Vorbesitzern jahrelang als Kellner angestellt. Und als dem Restaurant nach dem Tod der bisherigen Inhaberin das Aus drohte, ergriff er die Chance und übernahm den Betrieb. „Ich kannte die Stammgäste und wusste, dass es laufen wird“, sagt der 32-Jährige. Seither haben er und seine Verlobte umfassend renoviert und dabei viel investiert. Wie viel genau, kann der Gastronom aus dem Stegreif gar nicht beziffern. „Mehr als gedacht“, sei es auf jeden Fall gewesen. Auch selbst gemacht hätten er und sein Team vieles. Doch der Nebenraum, das frühere Raucherzimmer, sei nach der Renovierung nicht gut angenommen worden, berichtet Aylin Boyaliogullari.

Auch junge Leute gewinnen

„So ist die Idee entstanden, daraus etwas ganz Neues zu machen.“ Wichtig war dem Paar dabei, dass es etwas wird, das gut zum Restaurant passt. Dieses bietet wie schon in früheren Jahren weiterhin Balkan-Küche und deutsche Gerichte an, allerdings zum Teil aufgepeppt, wie die Betreiberin betont. Für Kontinuität sorgt dabei der Koch mit kroatischen Wurzeln, der seit vielen Jahren als Küchenchef der Burgunder Stube tätig ist. Neu auf der Karte sind derweil angesagte Longdrinks, die auch jüngere Gäste anziehen sollen.

„Anfangs war es schwierig“, sagt die 31-Jährige. „In Limburgerhof läuft viel über Mundpropaganda“, ergänzt sie. Doch es habe gut funktioniert, und so komme mittlerweile ein gemischtes Publikum. Das Eiscafé soll nun ebenfalls dazu beitragen, „Alt und Jung zusammenzubringen“. Da passt es gut, dass die Jüngsten das Eis gleich als erste probieren durften. „Heute Morgen hatten wir den Kindergarten Altes Rathaus da“, erzählt Boyaliogullari bei der Eröffnung.

Am Nachmittag finden auch viele Schulkinder den Weg zur Burgunder Stube. Nilufar und Asija haben ihr Eis längst verputzt, bleiben aber auch ohne Waffel in der Hand noch etwas auf der gemütlichen Terrasse. „Cookie“ antworten die beiden Zehnjährigen auf die Frage, welche Sorte sie sich aus 18 möglichen Varianten ausgesucht haben. „Richtig lecker“ sei es gewesen, meint Nilufar. Und auch Asija ist begeistert: Sie gibt dem Eiscafé eine „Zehn von Zehn“.

Noch Fragen?

Das Eiscafé Burgunder Stube, Speyerer Straße 107, in Limburgerhof hat ebenso wie das Restaurant dienstags bis sonntags von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Mehr Informationen bei Instagram unter burgunder_stube_limburgerhof.