Die Hauptstraße ist am Montagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben worden. Im Zuge dessen wird laut Stadtverwaltung die Einbahnstraßenregelung der Burgstraße im Teilstück zwischen Kirchenstraße und Kreuzgasse wiederhergestellt. Die Einbahnstraßenregelung in der Speyerer Straße entlang des Kreuzplatzes und in der Kreuzgasse bleiben vorerst wegen Fertigstellungsarbeiten des Kreuzplatzes bestehen. Die Verwaltung bittet um besondere Vorsicht bei der geänderten Verkehrsführung.