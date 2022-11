Die Burgstraße in Schifferstadt wird einen Tag länger voll gesperrt als geplant. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Straße wegen der Aufstellung eines Fertighauses von Montag, 7. November, bis einschließlich Donnerstag, 10. November, auf Höhe der Hausnummer 73 gesperrt. Der Verkehr wird über die Kreuzgasse und Speyerer Straße umgeleitet. In der Kreuzgasse gibt es deshalb ein absolutes Halteverbot. Die Buslinie 583 wird über die Mannheimer Straße und Rehhofstraße umgeleitet. An der Kreuzung Mannheimer Straße/Bahnhofstraße wird die Ersatzhaltestelle „Stadtbücherei“ eingerichtet.