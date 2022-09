Der Schifferstadter Obst- und Gemüsetag wird Hunderte von Besuchern in die Stadt locken. Das hoffen die Veranstalter. Schließlich seien dort alle richtig, die etwas über Ernährung, Bewegung, Umwelt und Natur erfahren möchten.

Mit der Veranstaltung, am Sonntag, 25. September, wird die Innenstadt laut Stadtmarketing wieder zur Flaniermeile und zum Genießertreff. „Grumbeere – zeitlos und gesund“ lautet das diesjährige Motto, das sich an mehreren Ständen wiederfindet. Ein Podiumsgespräch zum Thema „zukunftsfähige Ernährung – aber wie?“ mit dem Ernährungsrat und der Regionalwertinitiative sollen den informativen Charakter der Veranstaltung betonen. Ob Lokale Agenda 21 und die Umweltbeauftragte der Stadt, die Stadtwerke Schifferstadt, der Weltladen oder die Verbraucherzentrale – viele Gruppierungen geben praktische Informationen aus erster Hand, heißt es in der Ankündigung.

Nach der Erstpräsentation im Jahr 2019 wird auch die historische Gemüseversteigerungsuhr aus dem Jahr 1959 vorgestellt und alle Besucher können bei mehreren Versteigerungen für den guten Zweck mitbieten. Die große Saftpresse der Garten- und Blumenfreunde ist ebenfalls vor Ort, wie die Biogartenfreunde mit einer reichen Auswahl an Gemüse und Pflanzen aus den heimischen Gärten.

Alte Obstsorten kennenlernen

In diesem Jahr wird die Beteiligung der ehrenamtlichen Gruppen groß geschrieben. Die Sicherheitsberater für Senioren werden mit dem Radfahr- und Fußgängerbeauftragten für den Fahrradparcours werben. Die Behinderten-, und Gleichstellungsbeauftragten, der Seniorenbeirat oder der Beirat für Integration und Migration zeigen ihre Aktivitäten, ein Pflanzendoktor wird für Beratungen zur Verfügung stehen. Am Stand von Baumwart Helmut Schießl gibt es alte Obstsorten und Köstlichkeiten aus Quitten zum Probieren. Angesetzt ist ein Kürbisschnitzen. Für das kulinarische Wohl der Gäste werde mit abwechslungsreichen Gerichten und Getränken von regionalen Gastronomen und Schifferstadter Vereinen gesorgt. Weitere Informationen gibt es unter www.schifferstadt.de.

Straßensperrungen

Die Stadtverwaltung Schifferstadt weist darauf hin, dass anlässlich des Obst- und Gemüsetages die Innenstadt im Bereich des Schillerplatzes am Samstag und Sonntag 24.und 25. September für den Straßenverkehr voll gesperrt wird. Die Sperrung umfasst folgende Straßenbereiche: Kleine Kapellenstraße, Raiffeisenstraße und Bahnhofstraße entlang des Schillerplatzes im Teilbereich zwischen Jakobsgasse und Ludwigstraße (von Samstag, 13 Uhr, bis Sonntag, 7.30 Uhr) Am Sonntag von 7.30 Uhr bis gegen 21 Uhr umfasst die Sperrung den verkehrsberuhigten Bereich am Alten Rathaus zwischen Kirchenstraße und Bäckergasse, die Kleine Kapellenstraße, Raiffeisenstraße, die Bahnhofstraße im Teilstück zwischen Jakobsgasse und Waldseer Straße. Für den Zeitraum dieser Sperrung wird laut Stadt die Einbahnstraßenregelung in der Ludwigstraße aufgehoben, damit die Zufahrt für die Anwohner gewährleistet ist. Die Umleitung des Verkehrs ist ausgeschildert.